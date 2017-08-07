В Перми снегопад стал причиной ДТП для сменивших резину водителей

В Перми снегопад стал причиной дорожно-транспортных происшествий. Причиной этому стало желание многих водителей перейти на летнюю резину.

В одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» житель Перми решил поделиться с интернет-аудиторией снимками столкновения двух автомобилей. На фотографиях видно заснеженную дорогу. Сам автор акцентировал своё внимание на том, что многие обрадовались приходу весны и решили, что можно менять зимние покрышки. Но появившийся на дорогах снег является для летней резины проблемой.

В комментариях к публикации стали утверждать, что погодные условия не являются причиной дорожно-транспортных происшествий. По их мнению, главным является мастерство водителя, и если у него есть достаточно опыта, то в похожую ситуацию не попадёт. Один из подписчиков группы рассказал, что отъездил три зимы на летних покрышках и не попал ни в одну аварию. Его решили разубедить, отметив, что таким поведением он может стать проблемой для других участников движения.