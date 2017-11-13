В Воронеже произошла страшная авария

В Воронеже на улице Саврасова произошла страшная авария. Столкнулись два автомобиля. Один водитель увезён в больницу, а второй отделался лёгким испугом.

Предположительно, авария случилась из-за того, что была превышена скорость. Кто именно виноват в ДТП, в настоящее время информации нет. Также точно не определён уровень причинённого ущерба автомобилям. Есть предположение, что это была гонка любителей использовать обычную дорогу для аматорского ралли, как сообщает HotGeo.

В Сети интернет-пользователи раскритиковали обоих водителей. Они подчеркнули, что им стоило бы научиться водить машину, а не просто «права покупать». Некоторые понадеялись – этот случай научит других вести себя гораздо осторожнее на дороге.