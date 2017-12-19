В Горловке из-за обстрела погиб мирный житель

22 апреля в городе Горловка вновь открыли огонь. Один из снарядов во время обстрела попал в частный дом, из-за чего погиб мирный житель.

Военные силы вновь открыли огонь рядом с городом Горловка, который находится на земле самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. В посёлке Зайцева, который находится на границе города, снаряд унёс жизнь мирного жителя Анатолия Москалец. Дом погибшего находился по адресу улица Рыбалко 214, который попал под обстрел.

О смерти жителя сообщил мэр города Иван Приходько.