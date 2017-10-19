«Трясся дом и звенела посуда»: В Сети шокированы землетрясением в Анапе

24 апреля около полуночи в Анапе имело место землетрясение. Уровень толчков достигал 4 баллов. Местные жители делились в Сети своими впечатлениями от случившегося, как сообщает издание VladTime.

«Вчера мы пережили первое в жизни землетрясение… Немного потрясся дом да позвенела посуда в шкафу. Но это было неожиданно и немножко страшно», - рассказала одна очевидица во «ВКонтакте». Она подчеркнула, что в целом всё прошло достаточно спокойно. Её сын, в то время спящий, даже не проснулся.

Однако есть вероятность, что могут быть и толчки посильнее. По данным экспертов, слабое землетрясение в Анапе происходит раз в несколько месяцев. Однако раз в пару столетий случаются и толчки, доходящие до 7-8 баллов.