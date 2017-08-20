В Новосибирске железное ограждение спасло велосипедисту жизнь

В Центральном районе Новосибирска на улице Гоголя рядом с домом №15 произошло серьёзное ДТП. Очевидцы утверждают, что происшествие могло б завершиться летальным исходом пострадавшего велосипедиста, если бы не железное ограждение.

25 апреля водитель автомобиля Nissan без предупреждения резко перестроился, что стало причиной его резкого столкновения с проезжающей мимо машиной Mercedes-Benz. Вследствие удара последнего оттолкнуло на припаркованный автомобиль Peugeot.

Виновник ДТП на Nissan также отлетел на обочину и снёс железное ограждение, рядом с которым стоял человек.

В итоге велосипедиста госпитализировали с рваной раной на ноге. Очевидцы утверждают, что потерпевший мужчина мог бы погибнуть, если бы на пути Nissan не оказалось бы железного ограждения.

Пользователи Сети осудили водителя Nissan за то, что он не соблюдал правила дорожного движения. Другие иронично заметили, что пострадавший мужчина стал жертвой обстоятельств, и назвали его «победителем по жизни». Также жители Новосибирска предложили установить железные блоки, которые будут эффективнее защищать пешеходов от неадекватных водителей.