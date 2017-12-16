В Британии зафиксировали незаконную охоту на лис с собаками

В Сети появился ролик, где несколько гончих бегут за лисой, а после убивают её. Случилось это в графстве Кент в Британии. Запрет на охоту на лис с собаками действует уже 12 лет, как сообщает VistaNews.

Организация нападения на дикого зверя была совершена участниками общества Ashford Valley Tickham Hunt. Когда лису убили, некий индивидуум кое-как вырвал животное из зубов гончих, чуть сам при этом не пострадав. Однако местные правоохранители обществу Ashford Valley Tickham Hunt претензий не высказали.

Просмотрев ролик, полицейские заявили, что желания напасть на лису у гончих не было. Животное само виновато, поскольку случайно оказалось на пути у собак. Однако местные активисты считают, что всё совсем иначе. Они указывают, что в ролике был и владелец гончих, который и не пытался их остановить, а спокойно ждал, что будет.