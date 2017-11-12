Житель Новосибирской области обнаружил человеческий череп у себя во дворе

Житель посёлка Приобский, Новосибирская область, во время уборки наткнулся на страшную находку. В своём дворе мужчина нашел распиленный человеческий череп.

За советом он решил обратиться в новосибирской службы эвакуации, о чём было рассказано в социальной сети «ВКонтакте». Они порекомендовали обратиться мужчине в полицию, после чего к нему пришел участковый, а после - группа криминалистов. Экспертам необходимо выяснить, кому принадлежал череп, как долго он пролежал во дворе, а также, как к нему попали останки. К публикации прилагается несколько фотографий, показывающих находку.

В комментариях отметили, что череп распилен довольно качественно, и это говорит о работе специалистов. Кто-то рассказал о том, что, будучи студентом медиком не редко сталкивался с тем, что учащиеся забирали черепа, чтобы попугать родственников. Других волнует то, что самого владельца участка могут посчитать причастным к находке. Не остались в стороне и те, кто любит шутить по любому поводу, предлагая оставить череп себе в качестве пепельницы.