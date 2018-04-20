В Краснодаре остановлено движение трамваев из-за ДТП

В Краснодаре произошло ДТП с участием автомобиля и общественного транспорта. Водитель иномарки въехал в трамвай, чем вызвал остановку движения на путях.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Жесть Краснодара» было опубликовано видео, в котором показано столкновение автомобиля и общественного транспорта. Как упомянули в ролике, ДТП произошло на пересечении улиц Калининградская и Калинина. Также автор отметил, что из-за происшествия остановлено движение трамваев в оба направления. В опубликованном видео слышны возмущения пассажиров, и их замешательство по поводу того, что делать дальше. Виновника ДТП многие назвали «лихачём».

В комментариях к видеозаписи пользователи интернета отметили, что водителю автомобиля стоит отъехать назад на своём транспортном средстве, чтобы освободить проезд трамваям в одном из двух направлений. Некоторые заявили, что не удивлены данному инциденту, поскольку подобные происшествия случаются достаточно часто в других городах России.