В Ижевске неизвестный сообщил в полицию о бомбе, заложенной в магазине хозяйственных товаров

В Ижевске неизвестный сообщил в правоохранительные органы о том, что в магазине хозяйственных товаров заложена бомба. Сотрудники экстренной службы прибыли в указанное место для проверки информации.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Ижевск» пользователь опубликовал запись с фотографиями с места действия. Как сообщается, неизвестный позвонил в полицию и заявил, что по адресу улица Пушкинская 247 в магазине хозяйственных товаров заложено взрывное устройство.

На предоставленных снимках видны автомобили правоохранительных органов, а также сами представители власти. Они тщательно исследуют как само здание, так и территорию возле него. На данный момент не разглашаются подробности того, обнаружено ли взрывное устройство или вызов был ложным. Однако известно, что звонок был анонимным и полицейские работают над установлением личности звонившего.