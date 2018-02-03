В Нижнем Новгороде «ремонт» газовой трубы сделали при помощи скотча

В сообществе «ВКонтакте» опубликовали снимок сломанного участка газовой трубы. По словам автора поста, её не стали ремонтировать, а просто использовали скотч, чтобы примотать к растущей рядом берёзе, как сообщает «Версия.Инфо».

Подписчиков сообщества очень удивила подобная изобретательность, однако выразили несогласие с тем, какой «материал» применялся. По мнению некоторых, примотать могли автомобильным ремнём безопасности или жгутом. По фото понятно, что трубу с одной стороны выворотили из земли, а с другой она сильно наклонилась.

Если бы её не примотали скотчем к берёзе, было бы падение. «Если без сарказма, то корневая система берёзы очень мощная. Если бы вкопали столб, то повредили её, а если бы закрепляли с помощью металла, то повредили ствол дерева», - выразил своё мнение один пользователь, встав на защиту неизвестных ремонтников.