Жители Перми напуганы постоянными пожарами на стройке

В группе «ВКонтакте» появился видеоролик, на котором очевидцы сняли сильный пожар на стройке напротив гипермаркета «Семья». Жители не могут понять причины, почему это здание горит уже в третий раз.

Водитель из салона автомобиля снял пожар на камеру. Видно, что огонь не охватил большую площадь, но горит довольно сильно. Дым уносится ветром, поэтому одна часть дороги не пострадала, а на другой – видимость практически нулевая. На видео заметны две пожарные машины, из чего следует, что горит достаточно долго, и что сотрудники борются с очагом возгорания.

Один из подписчиков подтверждает данную теорию. Он пишет, что видел, как пожар только начинался. Мужчина пишет, что не обратил на "маленький огонек" внимание, но уже через 15-20 минут, которые он находился в том районе, огонь увеличился и выглядело это очень опасно.

Многие неприятно удивлены количеству пожаров в этом районе: «3-й раз на стройке нового центра что-то горит».

Причины возгорания так же неясны. По словам одних «строители бытовку спалили», другие говорят, что «кто-то открыл сезон шашлыков».