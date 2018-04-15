«Вернули грязь на место»: Жители Омска возмущены непоследовательностью уборки дорог

В сообществе «Аварийный Омск» во «ВКонтакте» возмутились непоследовательностью уборки дорог в городе. Вечером 27 апреля на проспекте Культуры активно очищали места у бордюров от грязи, а на следующий день мусор оказался на месте.

Местный житель отметил, что возле школы №117 машины что-то рыли с неизвестной целью. Это привело к тому, что вся вчерашняя работа уборщиков оказалась впустую. Грязь вернулась на место, как сообщает HotGeo. Недавно появилась информация, что к 9 мая дороги в Омске будут мыть с помощью шампуня.

Пользователи Сети подчеркнули, что лучше бы не такие меры принимали, а просто штрафовали тех, кто загрязняет. Постоянно отмывать – не выход, лучше предотвращать негативные случаи. Некоторые комментаторы, впрочем, начали спорить, отмечая, что у тех, кто рыл что-то у школы №177, наверняка была важная причина, а по воздуху пока летают только дорогие суперкары, но не обычные ремонтные авто.