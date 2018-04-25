В Краснодаре мошенники уже не крадут телефоны, а подкидывают с целью грабежа

В социальной сети было опубликовано видео, на котором мужчина предостерёг водителей о новой схеме аферистов. Мошенники подкладывают телефоны, чтобы впоследствии выманить у неё «откупные», угрожая законом.

В группе «ВКонтакте» автомобилистов в Краснодаре предупредил местный житель. Он рассказал о том, что в его машину подложили мобильный телефон, пока он был в магазине. Когда мужчина вернулся, то на водительском кресле находился чужой смартфон. Очевидца смутил факт того, что явных следов вскрытия машины не было, поэтому он решил не трогать неожиданную находку.

Чуть позже к нему подошёл сам мошенник и стал разыгрывать сцену поиска телефона, который он сразу нашёл в машине автора видео. Осознав, что на этот раз схема аферы не удалась, он забрал телефон и скрылся из виду.

В ролике житель раскрыл суть данной аферы. Когда жертва обнаруживает телефон в своём автомобиле, то непременно берёт его в руки, оставляя опечатки пальцев. Позже подходит человек, заявляющий о том, что он владелец и забирает гаджет. Получив нужные улики, мошенник может шантажировать жертву и выманить у неё «откупные», угрожая законом.

В комментариях пользователь Сети раскрыл секрет незаметного вторжения в автомобиль. Аферисты могут перехватывать код сигнализации с помощью код-грабберов и проникнуть в транспорт. Он также вспомнил о том, что недавно в Краснодаре была ограблена не одна машина с помощью таких устройств.