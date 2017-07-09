В Ростове-на-Дону рядом с детским садиком весь день лежит труп

Очевидец утверждает, что в Ростове-на-Дону труп брошенного мужчины лежит прямо на тротуаре возле детского садика более двух часов. Свидетели лишь накрыли его простынёй и ушли.

В группе «ВКонтакте» было опубликована фотография, на которой видно как прямо на дороге лежит труп, накрытый белой простынёй. Очевидец утверждает, что никто за трупом не приезжает уже второй час, а рядом находится детский сад. Также он обратил внимание на то, что рядом с мёртвым мужчиной вначале стоял охранник заведения, однако он устал ждать приезда специалистов и, прикрыв труп тканью, ушёл.

В комментариях люди были удивлены такой бездеятельностью в Ростове-на-Дону. Некоторые предположили, что врачи скорой помощи занимаются поиском полиса умершего, а потому не могут приехать. Другие иронично отметили, что все заняты подготовкой к ЧМ. Однако горожан разозлило то, что такое допускают рядом с детским заведением, так как это может навредить психике детей.