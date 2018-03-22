В Новосибирске фура застряла под железнодорожным переездом

В Октябрьском районе города Новосибирск под железнодорожным переездом застряла фура. Передвижение оказалось затруднённым.

По заявлению эвакуационной службы, на данный момент удалось извлечь автомобиль из-под переезда. Остаётся неизвестным то, как фура смогла застрять, учитывая установленный знак о высоте моста в 3,8 метра.

Пользователи интернета были удивлены данной новостью. Они отметили, что фура явна была больше указанных на знаке данных и водитель, определённо, должен был это заметить. Также среди подписчиков были и те, кто стал на защиту водителя. Они утверждали, что подобного рода указатели следует устанавливать за несколько десятков метров, а не непосредственно перед переездом. Из-за узкого проезда, когда знак уже замечен, то у водителя не остаётся шансов, чтобы повернуть обратно, и он вынужден продолжать движение.