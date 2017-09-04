В Новосибирске водитель иномарки сбил ребёнка на велосипеде

В Новосибирске на пересечении улиц Титова и Пермская водитель иномарки Renault Kaptur сбил ребёнка на велосипеде. Пострадавший увезён в больницу.

Об этом сообщили во «ВКонтакте» представители Новосибирской службы эвакуации. Точные причины случившегося не известны, однако пользователи Сети предположили, что вина на самом ребёнке, а не водителе. Они отметили, что не раз замечали, как подростки пересекают дорогу, не слезая с велосипеда.

Это не правильно, поскольку в таких случаях водители не всегда успевают притормозить, как сообщает HotGeo. Чтобы пересечь дорогу, следует с велосипеда слезть и пойти пешком. В ином случае возможна трагедия, вроде той, что произошла в Краснодаре. Виноваты в таком будут не водители, а те, кого они сбивают.