В Екатеринбурге на опасном перекрёстке перестал работать светофор

Очевидец выложил в социальной сети «ВКонтакте» фотографию автомобилей, которые не могут уступить друг другу дорогу в Екатеринбурге. Житель предупреждает местных автомобилистов, что на перекрёстке между улицами Крауля и Заводской не работает светофор.

В группе «Инцидент Екатеринбург» очевидец поделился фотографией, на которой машины не могут нормально проехать через перекрёсток посереди улиц Крауля и Заводской, так как никто из водителей не хочет уступить друг другу дорогу. Автомобилисты испытывают трудности из-за неработающего светофора.

В комментариях местные жители заметили, что есть специальные знаки, которые должны помочь водителям справиться с данной ситуацией. Однако, как заметил один пользователь, никто на них не обращает внимания.