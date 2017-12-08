В Подмосковье произошло столкновение автобуса с BMW X5

В Подмосковье в городе Балашиха на проспекте Ленина произошла серьёзная авария. Автобус №100 врезался в BMW X5, как сообщает VladTime.

Ранений ни у кого нет. Насколько сильно при этом пострадали транспортные средства, а также по какой причине случилось ДТП, пока информации не имеется. Во «Вконтакте», где и сообщили о трагедии в сообществе о ДТП, заявили, что вина может быть на обоих водителях.

Некоторые, впрочем, заявили, что в последнее время на автобусах ездить опасно, поскольку они не редко игнорируют все правила дорожного движения. Были и те, кто обвинил водителя BMW X5, считая, что тот разворачивался без предупреждения, вот такое и случилось.