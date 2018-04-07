В Ульяновске не выключили отопление, несмотря на 30-градусную жару в квартире

Жительница Ульяновска пожаловалась во «ВКонтакте» на то, что у нее в квартире слишком жарко. По словам женщины, температура уже около 30 градусов.

«Это дома при открытых окнах! Отключите отопление!» - возмутилась жительница Ульяновска, демонстрируя снимок комнатного градусника. В Сети большинство пользователей её не поддержали. Одни напомнили, что городские власти уведомили – официальное отключение отопления будет 4 мая, как сообщает HotGeo.

Другие заявили, что если администрация Ульяновска выполнит такое требование, то в квартирах резко похолодает. Из-за этого более приемлемо терпеть жару, чем замерзать, учитывая нынешний климат. Были, впрочем, и те, кто заявил – администрация Ульяновска делает так намеренно, чтобы люди больше за отопление платили.