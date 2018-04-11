В Перми коммунальщики моют дороги и ограждения во время дождя

В Перми сотрудники коммунальной службы занимались мойкой дорог и ограждений во время сильного дождя. Об этом местная жительница рассказалв во «ВКонтакте» в группе «Подслушано Пермь».

«Только в России в дождь моют дороги и ограждения», - прокомментировала анонимная пользовательница социальной сети данный случай, показав видеоподтверждение. Некоторые поддержали её, отметив, что коммунальщики также занимаются покраской автобусных остановок.

Однако большинство подписчиков сообщества «Подслушано Пермь» данная ситуация совсем не удивила, как сообщает HotGeo. Они подчеркнули, что очищать грязь легче, когда она мокрая, а не сухая, потому ничего плохого в решении коммунальных служб нет.