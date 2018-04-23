«Смертельный ужин»: В Ижевске местная жительница нашла часть пакета в пельменях

Жительница Ижевска рассказала во «ВКонтакте», как ужин чуть не стал для неё «смертельным». Сварив приобретённые в магазине пельмени, она обнаружила в них часть пакета, при попадании которого в организм можно умереть.

По словам жительницы Ижевска, больше она этот продукт покупать точно не станет, так как боится повторения ситуации. Реакция интернет-пользователей на данный случай была неоднозначная. Некоторые пошутили, что это такой своеобразный сюрприз от производителя, на манер призовых фишек или маленьких сувениров в пачке чипсов.

Они порекомендовали посмотреть, что же внутри, как сообщает HotGeo. Другие посоветовали обратиться к производителю и поменять. По словам одного интернет-пользователя, ему внутри палки колбасы попался фрагмент этикетки. Сотрудники мясокомбината спокойно заменили продукт.