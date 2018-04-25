В Перми загорелась квартира в многоэтажке

В Перми в Железнодорожном районе на улице Ветлужская 60 загорелась квартира в многоэтажном доме. Причины возгорания неизвестны.

В группе «ВКонтакте» очевидец выложил фотографии, на которых запечатлел горящую квартиру в многоэтажном здании. На снимках видно, как густой черный дым «валит» из окна на девятом этаже. По словам автора публикации, на месте уже работают пожарники и бригада скорой помощи.

Причины возгорания неизвестны, однако возле квартиры проходит газовая труба, а поскольку вместе с спасателями прибыли и представители газовой службы, пользователи предположили, что квартира загорелась из-за утечки газа.

В комментариях пользователи добавили, что видели как четыре пожарные машины «летели» в тот район.