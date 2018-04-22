В Новосибирске случилось тройное ДТП с участием троллейбуса

В Новосибирске случилось ДТП, где ущерб был нанесён сразу трём транспортным средствам. Nissan Tiida, Ford Ranger и троллейбус столкнулись на пересечении двух улиц – Фрунзе и Кошурникова, как сообщает издание «Версия.Инфо».

Очевидец выставил ролик об этом в сообществе службы эвакуации Новосибирска во «ВКонтакте». По словам интернет-пользователя, как именно это произошло, он не заметил, а снять получилось уже последствия ДТП.

Есть ли пострадавшие, не известно. Есть данные, что Nissan повредился передней частью кузова, а Ford Ranger – бампером. Что произошло с троллейбусом, непонятно. Интернет-пользователи предположили, что виноват один из водителей иномарок, котому захотелось «полихачить» не в том месте.