В Харькове полиция не завела уголовное дело из-за попытки сноса памятника Жукову

В ночь на 6 мая в Харькове вандалами была совершена попытка разбить памятник в честь легендарного советского маршала Георгия Жукова. В настоящее время всё восстановили. Правоохранители не завели уголовное дело из-за этого случая, как сообщает VistaNews.

Как пояснили сотрудники полиции Харькова, они не могли это сделать, поскольку не было официальных заявлений об инциденте. От дальнейших комментариев правоохранители отказались.

Своё мнение о ситуации выразил мэр Харькова Геннадий Кернес, который указал, что попытка сноса – дело рук националистов из организации «Фрайкор». По словам политика, он примет меры, чтобы подобного более не случалось. Стоит отметить, что, судя по публикациям в Сети, снос памятника Жукову был запланированным.

Вандалы рассказали о своих действиях, продемонстрировав и видео. Ранее памятники советским полководцам в Украине также пытались разбивать. Например, в прошлом году в Одессе произошёл демонтаж мемориальной доски, посвящённой также Георгию Жукову.