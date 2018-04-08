В Екатеринбурге на Базовом переулке загорелся дом

В интернете появились данные про сильный пожар в Екатеринбурге на Базовом переулке. Там начал гореть дом. Почему это произошло и какой ущерб, информации не имеется, как сообщает «Версия.Инфо».

Очевидец события рассказал об этом во «ВКонтакте». На опубликованных снимках и видео видно чёрные столбы дыма, поднимающиеся от загоревшегося дома. Съёмка происходила в отдалении. Аноним делал её, передвигаясь по магистрали на автомобиле. Ветер уносит дым в сторону, поэтому видимость хорошая.

По данным ещё одного источника становится понятно, что дом одноэтаэжный. Интернет-пользователи заявили, что здание расположено в промышленной зоне, так что не жилое. Они предположили, что пожар мог произойти из-за неполадок оборудования.