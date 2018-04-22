В Омске загорелось кафе "Друзья"

В социальной сети «ВКонтакте» очевидцы поделились фотографиями и видео пожара. Они утверждают, что горит кафе «Друзья» на Торговом городе в Омске.

В опубликованной записи очевидцы поделились видео и фотографиями пожара. На кадрах видео видно, как из небольшого помещения валит чёрный дым. Жители города утверждают, что как горит кафе «Друзья» на Торговом городе в Омске видно со всех сторон. На данный момент о количестве пострадавших ничего не известно.

В комментариях подписчики предположили, что происшествие произошло вследствие нарушения правил пожарной безопасности в кафе «Друзья». Они были возмущены из-за того, что пожарная инстанция не инспектирует подобные заведения в соответствии с указанными правилами. Другие отметили, что на видео не видно пожарных и предположили, что все в стране отмечают праздник День Победы, а потому не спешат тушить пожар. Так как о причине пожара официально не известно, пользователи Интернета придумали свою версию: «что-то пережарили».