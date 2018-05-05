В Перми новая дорожная разметка "растаяла" на глазах у местного жителя

Очевидец пожаловался в местной группе социальной сети «ВКонтакте» на то, что после нанесения дорожной разметки рабочими, она начала тут же рассыпаться на глазах. Житель Перми утверждает, что разметка была нанесена прямо на лужи.

В группе «ВКонтакте» местный житель показал фотографию новой разметки на улицах Перми. Очевидец утверждает, что рабочие наносили разметку ночью 9 мая, а потому они даже не обратили внимания на то, что наносят её прямо на лужи. На фотографии видно, что после того, как автор публикации наступил на разметку, она растаяла прямо на глазах, что хорошо видно на втором снимке. В описании он также упрекнул местное управление в подобной халатности работников, напомнив о том, что всё это они делают за деньги народа, который платит налоги.

В комментариях большинство подписчиков удивились скорее реакции автора публикации, нежели обыденной халатности исполнения дорожных работ в России. Один из пользователей предложил обратиться в исполняющую компанию, указав месторасположение такой разметки.