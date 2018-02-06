В Ростове мужчина у всех на виду разбивал молотком боковое стекло чужого авто

В Ростове на улице Портовой парень несколько раз ударил молотком по боковому стеклу припаркованного авто. Убедившись, что от него ничего не осталось, нарушитель сел в свою машину и уехал.

По какой причине мужчина проявлял свою агрессию, не известно. Съёмку производили из машины, проезжавшей мимо. Когда авто подъехало ближе к нарушителю, камеру опустили, потому был ли ответ от владельца транспорта, которому нанесли такой ущерб, не известно.

В Сети, где и рассказали о данном случае, предположили, что это могла быть месть за то, что один водитель подрезал другого. Однако методы нарушителя люди всё-таки нашли достаточно не цивилизованными, отметив, что его действия могут подпасть и под статью, как сообщает HotGeo.