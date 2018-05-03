В Омске из-за кривых тротуаров людям приходится прыгать через лужи

Жительница Омска пожаловалась во «ВКонтакте» на устройство тротуаров. По словам женщины, из-за недоработок городской администрации людям приходится прыгать по лужам.

Не устроили жительницу Омска тротуары на улице Ленина. По её словам, когда их обустраивали, то не учли ливневые стоки с прилегающей территории.

«Вся вода и грязь течет по тротуарам и портит внешний вид новой улицы. Люди прыгают через лужи. Думаю, в таких местах необходимо пересмотреть проекты и внести замечания и исправить», - подчеркнула женщина. Жительница Омска отметила, что жалоба в администрацию города уже подавалась, как сообщает HotGeo. Однако там ответили, что состояние удовлетворительное, потому ничего меняться не будет.