Жителей Краснодара напугали пьяные родители, гулявшие с маленькой девочкой

В Краснодаре во время празднования Дня Победы были замечены молодые родители, состояние которых являлось явно неадекватным. Они прогуливались с маленькой девочкой в коляске. Обеспокоенные тем, что может случиться с ребёнком от таких родителей, жители Краснодара вызвали правоохранителей и сотрудников органов опеки, как сообщает VladTime.

В дальнейшем появилась информация, что в этой семье детей всего четверо. Самая маленькая и вовсе родилась недавно. Жители Краснодара поразились поведению женщины, которая, будучи пьяной, огрызалась и кидалась на проходящих мимо людей. Правоохранители появились на месте происшествия только через час после того, как их вызвали.

Родительские права ни у кого не забрали, а только попросили пьяную пару отправиться домой. Людей такое возмутило – такое состояние матери могло бы привести к неадекватному обращению с ребёнком. Они стали требовать, чтобы девочку всё-таки забрали от активно выпивающих родителей.