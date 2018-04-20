В Ижевске автомобиль "Яндекс.Такси" провалился в асфальт

В Ижевске автомобиль «Яндекс.Такси» провалился под асфальт передним колесом. Инцидент произошел на улице Татьяны Барамзиной во время обслуживания пассажиров.

В одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» был опубликован снимок, на котором видно автомобиль «Яндекс.Такси», застрявший передним колесом в асфальте. В комментариях предположили, что дыра в дорожном покрытии могла образоваться из-за грунтовых вод, которые вымыли почву. Они отметили, что для Ижевска подобные случаи являются не редкостью и встречаются повсеместно. Подобное состояние асфальта и дорог в целом они назвали особыми «текстурами», встречающимися в городе.

Подписчики группы предположили, что яма могла появиться из-за множества факторов, а не только грунтовые воды. Причиной могли стать погодные условия, в которые укладывался асфальт, или расположенный рядом колодец. Поэтому они предложили не строить теорий относительно качества дороги. Также в комментариях рассказали, что автомобиль удалось достать, но пришлось прибегать к помощи.