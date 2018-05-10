В Тамбове женщина, прыгающая между автомобилями чуть не стала виновницей ДТП

Решение жительницы Тамбова перейти дорогу в неположенном месте чуть не стало причиной ДТП. Женщине пришлось «прыгать» между проезжающими автомобилями.

В одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» была опубликована видеозапись, сделанная на видеорегистратор. В ролике видно женщину, которая решила не идти до ближайшего пешеходного перехода, а просто пересечь проезжую часть. Однако пройдя половину пути, она чуть не угодила под три машины. Чтобы не попасть под колёса автомобилей женщине пришлось совершить несколько «прыжков».

«Пешеходы совсем страх потеряли», - гласит название видеозаписи. Подписчики группы полностью разделяют мнение автора, отмечая, нарушение правил дорожного движения могло повредить не только здоровью женщины, но и обернуться серьезными проблемами других участников движения. Действия водителя, объехавшего нарушительницу, они назвали правильными, несмотря на то, что он мог столкнуться с другими автомобилями.