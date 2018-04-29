Фура попала в ямочный плен дорог Омска

В ямах «по локоть», которыми славится город Омск, опасно проезжать многотонным машинам. Одна их таких фур застряла на «живой» дороге.

Об этом в социальной сети сообщают жители города. Они также подкрепили свои слова коротким роликом. Автор этого видео пишет, что экстремально сложный участок дороги расположен в городе по улице Кондратюка. Она скрыта между улицами Дианова и Волгоградской, но несмотря на своё расположение, у жителей района она пользуется огромной популярностью.



И не только у омичей, но и у водителей грузовых автомобилей. По словам автора ролика и показанным кадрам, дорога действительно обильно покрыта ямами. Некоторые автомобили, независимо от их размера, разворачивались прямо перед перекрёстком, где образовался овраг. В нём, кстати, прочно «села» гружёная фура. Водители сетуют на такую несправедливость и требуют от властей принятия хотя бы минимальных мер, поскольку в городе «передвигаться скоро можно будет только пешком».