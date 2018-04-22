В Кемерово во время пожара могла пострадать многодетная семья

Очевидец показал несколько снимков мусорного контейнера, который горел на улице Сурикова в Кемерово. Он стоял рядом с деревянным забором, что подвергало опасности живущую там многодетную семью. Пожарная команда очень опаздывала, что очевидца событий поражало, как сообщает «Версия.Инфо».

Об этом анонимный пользователь рассказал во «ВКонтакте». Он отметил, что из-за такого халатного отношения и сгорают дома, а также страдают люди. По мнению очевидца, после трагедии в Кемерово соответствующим организациям следовало бы сделать выводы, а не допускать очередные пожары.

Некоторые интернет-пользователи с ним согласились. Другие же отметили, что винить следует и тех, кто этот контейнер поджёг, так как за всем городом пожарная команда не может уследить.