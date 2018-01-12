Корейская модель стала жертвой домогательств уборщика-таджика в аэропорту

Уборщик в аэропорту «Шереметьево» был обвинён корейской моделью Джой Ким в сексуальных домогательствах. Сам мужчина данный факт отрицает и уверяет, что обнял красивую девушку без непристойных мыслей.

Корейская модель находилась в российском аэропорту в ожидании пересадки на рейс до Праги. В это время она решила сходить в туалет, где и пересеклась с уборщиком. Там мужчина крепко обнял девушку, что она приняла за попытку изнасилования. Джой закричала и позвала на помощь, после чего появились охранники, которые успокоили уборщика. Ким незамедлительно обратилась в полицию на уборщика с обвинениями в сексуальных домогательствах. Из-за этих разбирательств девушка опоздала на свой рейс, и ей пришлось ждать следующий.

Всем произошедшим Ким сразу поделилась с поклонниками в Twitter. Она постаралась описать подробности происходящего, в том числе состояние туалета. Она отметила, что замок в нём не функционирует нормально, а камеры располагаются так, что имеются слепые зоны. По мнению Джой, это могло произойти не в первый раз.