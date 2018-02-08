В Перми неизвестные с битами избили и ограбили прохожих

В Перми неизвестные, вооружившись битами, решили сколотить состояние, отбирая у прохожих телефоны. При этом молодые люди запугивали жителей битами, а некоторые получили серьезные травмы. Нападающие были задержаны на следующее утро из-за неумения маскироваться.

В Перми двое совершили согласованное нападение на жителей. Они спокойно ходили по улицам города, показывая прохожим, что вооружены. Однако не всем удалось пройти мимо в «ночь разбоя». С камер наблюдения в подъезде видно, как двое нападающих избивали прохожего, а когда тот потерял сознание, у него отбирали телефон. Как утверждают представители правоохранительных органов, всего таких случаев за ночь было несколько.

Поскольку они не пытались как-то скрыться, полицейские смогли быстро их обнаружить и арестовать. Подобное пренебрежение наводит на мысль, что нарушители были в нетрезвом состоянии.

В пермском ГУ МВД РФ сообщили, что по факту нападений, причины которых до сих пор неизвестны, возбуждены уголовные дела. Сейчас молодые люди находятся в изоляторе временного содержания, а сотрудники проверяют, не участвовали ли они в подобных инцидентах раньше. Похищенное имущество пострадавших было изъято.

Некоторые жители опасаются, что открытое нападение – это сигнал к тому, что возвращаются «лихие 90-е» или же, что особо впечатлительным не стоит смотреть фильмы наподобие «Бесславных ублюдков».