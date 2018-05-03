В Симферополе вместо сыра местный житель обнаружил в сосисках опарыши

В Сети житель Симферополя пожаловался на нарушения со стороны ТМ «Скворцово». Дело в том, что в купленных сосисках он обнаружил внутри не заявленный на упаковке сыр, а опарыши, как сообщает VladTime.

По словам жителя Симферополя, он уже наблюдал нарушения в продукции ТМ «Скворцово». На упаковке могла быть указана не соответствующая действительности дата производства, а детская варёная колбаса попадалась даже синего цвета. Однако не все интернет-пользователи поддержали возмущения жителя Симферополя. Одни указали на то, что в показанном материале отсутствует какая-либо маркировка, потому товар не обязательно ТМ «Скворцово».

Он мог быть сделан где угодно, а житель Симферополя просто решил привлечь внимание, оклеветав одновременно не приглянувшегося ему производителя. Другие отметили, что даже если сосиски и от ТМ «Скворцово», нарушения могут быть со стороны торговой точки, где продукцию продавали. Часто в магазинах не следуют прописанным производителям условия хранения, потому продукт получается некондиционный.