Крыса съела сладости в посылке «Почты Крыма»

Во «Вконтакте» житель Крыма пожаловался на работу местной почты, как сообщает VistaNews. Дело в том, что сладости, отправленные пользователем сыну на именины, были уничтожены крысой.

Аноним показал фотодоказательство случившегося. Там видно, что разгрызена по шву картонная упаковка, а также валяются остатки шоколадных и мучных изделий. Праздник у ребёнка, по словам недовольного пользователя, теперь испорчен из-за «Почты Крыма». По мнению анонима, работники этой организации явно не соблюдали санитарные нормы.

Они прислали посылку вовремя, но о её содержимом совсем не позаботились. Будет ли возмещение убытков, не известно. Пользователей «ВКонтакте» случай шокировал. Правда, они подчеркнули, что крысы могли быть не причастны, а вина только на одном некультурном работнике «Почты Крыма». Люди посоветовали в следующий раз отправлять то, что не будет съедобным для грызунов.