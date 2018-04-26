51-летний гинеколог предложил пациентке секс с интимными игрушками

В Великобритании 51-летний гинеколог после осмотра пациентки стал задавать интимные вопросы и намекнул заняться с ним сексом. Также в кабинете у врача нашлись и специальные игрушки для полового акта.

В медицинском центре в Хаддерсфилде, Западный Йоркшир, 40-летняя женщина едва не стала жертвой насилия, когда обратилась к гинекологу за помощью. Во время осмотра врач стал задавать пациентке вопросы откровенного характера, которые не касались её здоровья. Сообщается, что 51-летний медик осмотрел женщину, а потом неожиданно предложил пациентке заняться с ним половым актом и даже показал набор секс-игрушек.

Женщина обратилась в правоохранительные органы и сейчас слушания по этому делу продолжаются, однако в отсутствии горе-доктора, который из Великобритании переехал жить с семьей и детьми в США.