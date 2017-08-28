В Краснодаре пчёлы "захватили" рынок

В Краснодаре пчелиная матка решила сменить место жительства, и выбрала для этого Вишняковский рынок. В след за ней «переехать» решил весь рой.

В социальной сети «ВКонтакте» были опубликованы снимки, на которых показаны пчелы, решившие сделать рынок своим новым домом. На фотография видно множество насекомых, летающих в воздухе. Другие снимки показывают, как рой решил облюбовать для себя стойку с одеждой. В комментариях рассказали о том, что первой прилететь туда решила пчелиная матка, а за ней последовали и все остальные насекомые.

Большое скопление пчёл может представлять угрозу для жизни тех, кто решится посетить рынок. Пользователи Сети уточнили, что на место выехали пчеловоды для решения сложившейся ситуации. Скорей всего они заберут насекомых себе, на уже имеющиеся пасеки.