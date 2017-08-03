«Какая цена, такой и сервис»: в Тольятти «Яндекс. Такси» снимает деньги за несуществующие поездки

Недовольный клиент рассказал об ужасном сервисе «Яндекс. Такси» в социальной сети «ВКонтакте». Житель Тольятти пожаловался на то, что служба сняла у него деньги за неосуществлённую поездку.

Местный житель пожаловался на приложение «Яндекс. Такси». Автор публикации заказал для семьи такси с аккаунта, к которому была привязана банковская карточка, а потому приложение сразу списало деньги за поездку. Спустя 20 минут ожидания он пытался дозвониться таксисту, однако тот не отвечал. В итоге, жителю пришлось вызывать другое такси, а деньги за неосуществлённую поездку ему никто не вернул. В конце своей публикации он заметил, что в Тольятти пострадало из-за такого сервиса «Яндекс. Такси» ещё несколько человек.

В комментариях подписчики стали рассказывать свои истории о том, как приложение снимало у них деньги с банковской карты без причины. Другие посоветовали не привязывать свою карту, а платить за услуги такси наличными. Также один из пользователей отправил фотографию, на которой видно, что идентичное сообщение было прислано и в другие группы различных городов России, утверждая, что публикация была отправлена конкурентами службы «Яндекс. Такси».