В Ульяновске молния попала в трамвай с пассажирами

В Ульяновске во время грозы молния ударила в трамвай, который двигался по улице Станкостроителей. Из-за необычного происшествия случилось замыкание и остановилось движение.

Вечером 18 мая в Ульяновске разбушевалась непогода. Но движение городского транспорта не было прекращено даже из-за сильного града и грозы. В результате молния попала прямо в один из трамваев. Неизвестно, пострадали ли пассажиры, но вот движение общественного транспорта было вынужденно остановлено. Из-за удара молнии в этом участке случилось короткое замыкание, и машинист был вынужден ждать, пока возобновится подача электроэнергии.

Также пострадали и другие трамваи № 2, 5, 6, 15 и 19, чьи маршруты проходят по улице Станкостроителей. Как сообщается, ожидается задержка в движении.