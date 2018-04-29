Дорожный знак помешал водителю покинуть Новосибирск

На выезде из Новосибирска водитель на автомобиле Toyota Chaser врезался в знак, указывающий направления в другие города. Машина пострадала в результате столкновения, завалив и сам дорожный указатель.

В одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» были опубликованы снимки, показывающие кадры с места происшествия. На снимке видно автомобиль, который по неизвестным причинам съехал с дороги и протаранил знак. В результате столкновения у машины помялся капот и бампер, а также разбились фары. Информации о пострадавших на данный момент нет. «Новосибирск отпустил, но не на долго», - отмечает автор публикации.

В комментариях отметили, что подобное происходит не в первый раз, когда в дорожные указатели врезаются автомобили. Подписчики группы пошутили на тему того, что покинут Новосибирск является не самой простой задачей, и к ней нужно подходить с подготовкой. Опираясь на снимки, пользователи предположили, что за рулём автомобиля находилась девушка, о чем и высказались в комментариях.