Новгородские баннеры к ЧМ-2018 уничтожают общественный транспорт

Житель Нижнего Новгорода показал в Сети снимок баннера к ЧМ-2018 по футболу, который мешает общественному транспорту. Он касается крыши, из-за чего водителю сложнее останавливаться для посадки и высадки людей, как сообщает VistaNews.

Подготовка к проведению ЧМ-2018 привела и к появлению множества баннеров в разных городах, включая Нижний Новгород. Однако их размещением местные жители очень недовольны. Организаторы не позаботились о необходимой высоте, потому баннеры мешают автобусам и троллейбусам.

По словам очевидца, у нескольких уже сильно поцарапана крыша. Люди отмечают, что следовало бы готовиться к ЧМ-2018 так, чтобы ощущение от этого было приятны, а не всем мешало. Тем более, что хватает и других ошибок. Например, на территории местного аэропорта разместили надпись, в которой указали «НовгоДОР» вместо «Новгород».