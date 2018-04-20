В Екатеринбурге опубликовали видео ураганного ветра, который сносит всё на своём пути, даже автомобили

Жители Екатеринбурга отказались от воскресной прогулки из-за сильного ветра, который сносит все на своём пути. В Сеть попали фотографии и видео страшных последствий урагана.

В социальной сети «ВКонтаке» жители стали выкладывать видео и фотографии непогоды в их городе. Из-за ураганного ветра падают деревья, улетают вещи и шапки горожан, которые не успели спрятаться у себя в доме.

Один из жителей рассказал, что одно из деревьев упало на трамвайные пути и перекрыло движение. Непогода сносит даже автомобили и скамейки.

В комментариях подписчики рассказали, что непогода испортила выходной не только в городе, но и в ближайших населённых пунктах. Одна из подписчиц заметила, что синоптики ошиблись, обещая жаркую погоду. Жители Екатеринбурга также обратили внимание, что за последние несколько лет погода в их городе изменилась в худшую сторону.