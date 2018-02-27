Бывший рестлер WWE получил перелом челюсти из-за места на парковке

В Лос-Анджелесе шесть человек совершили нападение на Тома Меджи, прославившегося в прошлом, как рестлер WWE. 59-летний культурист получил перелом челюсти, черепно-мозговую травму, а также начал хуже видеть, как сообщает VladTime.

Это случилось рядом с домом экс-рестлера WWE. У него и его противников возник спор из-за места на парковке. Том Меджи не разрешил парковаться у своего дома, поскольку это была его территория. Тогда шесть человек бросились на него, повалив на землю и став пинать ногами. Навыки бывшего рестлера не помогли ему справиться с бандой.

Как отметил друг Тома Меджи, если бы не люди из соседнего дома, которых привлёк шум, спортсмена уже не было бы в живых. По факту нападения местная полиция завела уголовное дело. Пока удалось задержать двоих из тех, кто избивал рестлера. Известно, что обоим всего по 20 лет. Сам Том Меджи, некоторое время пробыв в больнице, сейчас проходит курс восстановления после травм на дому.