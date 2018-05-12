В Омске жители пожаловались на опасность от аварийного столба

В Омске из-за сильного ветра по всему городу качаются и падают объекты. В Сети жители пожаловались на опасность от одного из них – аварийного столба на улице Светлой.

«Скоро столб упадёт, а никому нет дела!» - такое сообщение появилось в сообществе «Аварийный Омск» во «ВКонтакте». Анонимный пользователь, рассказавший об этом, подчеркнул, что обращался в АР «Омскэлектро», а также управляющую компанию. Однако там ему ответили, что помочь не могут. Житель Омска выразил беспокойство, что если столб упадёт, то это может стать угрозой человеческой жизни либо имуществу, как сообщает HotGeo.

Интернет-пользователи посоветовали в таком случае подать заявление в местное управление. Если там ничего не предпримут, а аварийный столб упадёт, то и отвечать будет данная организация. Некоторые также предложили решить проблему своими силами.