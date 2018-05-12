В Ростове жители пожаловались на невозможность гулять с детьми в колясках из-за ЧМ-2018

В Ростове, как и в других городах России, ведут подготовку к ЧМ-2018 по футболу. Однако часто жители замечают нарушения и несоответствия. Так, в Сети жители Ростова пожаловались на невозможность гулять с детьми в колясках на новой набережной.

«Только родив ребёнка, начинаешь понимать, насколько наш город не приспособлен для колясок» - анонимно сообщила во «ВКонтакте» одна молодая мама. По словам женщины, она решила прогуляться на новой набережной с ребёнком и внезапно обнаружила, что отсутствует возможность спуститься или подняться с коляской, как сообщает HotGeo. Жительница Ростова сделала акцент на том, что постройка этой набережной производилась совсем недавно и именно к ЧМ-2018 по футболу.

Однако пользователи Сети оказались с ней не согласны. Они указали, что рядом есть дорога для гладкого спуска, посоветовав молодой маме из Ростова быть более внимательной.