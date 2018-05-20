«Свалка вместо памятника природы»: В Нижнем Новгороде пожаловались на мусор на территории заповедника

В Нижнем Новгороде на территории заповедника Урочище Слуда есть много растений, занесённых в Красную книгу. Однако местные жители пожаловались на мусор там, отметив, что теперь вместо памятника природы просто свалка.

Во «ВКонтакте» в сообществе «Типичный Нижний Новгород» один пользователь продемонстрировал несколько фото того, что сейчас на территории заповедника. На снимках хорошо виден бытовой и строительный мусор, сильно захламляющий природу, как сообщает HotGeo. По словам местного жителя, там не убирали уже минимум три года.

Подписчики сообщества согласились с тем, что в Урочище Слуда творится беспорядок. Они отметили, что усилия городских властей Нижнего Новгорода стоит потратить на то, чтобы сохранить природу, а не выполнение чего-то «для галочки». Некоторые, впрочем, предложили неравнодушному пользователю проявить волонтёрский дух и начать убирать в Урочище Слуда самостоятельно.