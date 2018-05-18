В Новосибирске происходит срочная эвакуация из МФК «Сан Сити»

Очевидец выложил в Сеть фотографии, сделанные во время эвакуации. В один момент всех посетителей и работников МФК «Сан Сити» в Новосибирске попросили покинуть здание.

В социальной сети появились фотографии, на которых огромная группа людей стоит напротив здания МФК «Сан Сити» в Новосибирске. Очевидец утверждает, что представители заведения устроили срочную эвакуацию повелителей и работников.

Официальная причина не известна. Однако есть версия, что в офисной части многофункционального комплекса началось возгорание обшивки. Другая же версия гласит, что пожара нет, а людей вывели в учебных целях. Также один из пользователей заявил, что никакой эвакуации нет, так как он спокойно сидит на рабочем месте. На это жители Новосибирска ответили, что мужчину могли не заметить и посоветовали быстрее выйти на улицу.